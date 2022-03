LIVE | 35 doden bij aanval op militaire basis vlakbij Poolse grens, Rutte spreekt van ‘opnieuw escalatie’

Belangrijk nieuws op een rij:

- Het Russische leger zet zijn aanvallen in Oekraïne op een ‘breed front’ voort, meldt het ministerie van Defensie in Moskou. Een luchtmachtbasis in Vasylkiv nabij de hoofdstad Kiev en het inlichtingencentrum van de Oekraïense strijdkrachten in Brovari zijn buiten werking gesteld.