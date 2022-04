LIVE | 6665 mensen geëvacueerd, Oekraïne: 176 kinderen omgekomen door Russische invasie

Oorlog OekraïneVrijdag zijn 6.665 mensen in Oekraïne geëvacueerd via humanitaire corridors. Dat meldt Iryna Veresjtsjoek, vicepremier van het land. Zeker vijftig mensen zijn door de raketaanval op het treinstation in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk om het leven gekomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.