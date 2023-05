LIVE | Aanval op Kyiv, luchtafweer haalt drone neer; bezoek Zelensky aan Berlijn onzeker

Standbeeld van afgemaakte walrus Freya onthuld in Oslo

Een standbeeld van de afgemaakte walrus Freya is zaterdag in Oslo onthuld. Het dier werd vorige zomer een toeristenattractie toen het in Noorwegen rondzwierf en kattenkwaad uithaalde. Freya werd afgemaakt, omdat het voor mensen een gevaar zou zijn. De kolossale walrus was in 2021 ook in Nederlandse wateren te bewonderen.