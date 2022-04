LIVE | Adviseur Zelenski: ‘Minister VS aangekomen in Kiev’, ‘Poetin wil geen diplomatiek einde van oorlog meer’

Nog steeds kinderen aan het werk bij PostNL in België: ‘Hij zei dat we moesten liegen tegen de inspectie’

Vier maanden na de undercoverreportage van VTM Nieuws en dagblad Het Laatste Nieuws is PostNL er in België nog steeds niet in geslaagd om kinderarbeid bij onderaannemers aan te pakken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. ,,Twee à drie keer per week lever ik pakjes af”, getuigt een 13-jarige die voor PostNL werkt.

19 april