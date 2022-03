LIVE | Atoomwaakhond: geen schade aan kerncentrale na aanval, Zelenski vraagt Russische volk om protest

In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed na Russische aanvallen. Inmiddels hebben Russische troepen controle over de centrale. Rafael Grossi, topman van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), zegt dat er aan de reactoren van de centrale geen schade is ontstaan. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft het Russische volk opgeroepen in protest te komen vanwege de Russische inname van de kerncentrale. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.