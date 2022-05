LIVE | Azovstal-soldaten nu in oude strafkolonie, Zelenski: ‘Weet zeker dat de dictator zal verliezen’

Oorlog Oekraïne‘Als de rapporten kloppen dat Rusland als aanvallend land in drie maanden oorlog 15 procent van zijn troepen heeft verloren, dan is dat een wereldrecord.’ Dat zei EU-Buitenlandchef Josep Borrell. En veel van de Oekraïense militairen uit de Azovstal-staalfabriek zijn naar een voormalige strafkolonie in Olenivka gebracht. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.