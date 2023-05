LIVE | Baas Wagner waarschuwt voor Russische nederlaag en prijst Oekraïens leger: ‘Hoog niveau’

Chinese cabaretwe­reld beeft na arrestatie populaire komiek: ‘Je kunt niet alles zeggen’

Een onschuldige grap over het Chinese leger kost de populaire cabaretier Li Haosi de kop. Tijdens een show in Peking gebruikte Li, bekend onder zijn artiestennaam House, een militaire slogan om zijn twee honden te beschrijven. En dat is foute boel in een land waar het leger geldt als ‘rode lijn’ waar je niet overheen gaat. House is inmiddels gearresteerd. De wereld van het Chinese cabaret leeft sindsdien in angst.