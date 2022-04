LIVE | Beelden opgedoken van gezonken schip, zeven doden bij raketaanvallen op Lviv

Oorlog OekraïneVoor het eerst zijn op sociale media beelden opgedoken van het Russische oorlogsschip de Moskva. De west-Oekraïense stad Lviv is in de vroege maandagochtend getroffen door raketaanvallen, waarbij zeven mensen zijn omgekomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.