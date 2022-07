LIVE | Belangrijke Oekraïense elektriciteitscentrale in Russische handen

Oorlog OekraïneDe op één na grootste elektriciteitscentrale van Oekraïne is in Russische handen. Een belangrijke adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski meldt woensdagavond in een interview op YouTube dat de elektriciteitscentrale in de stad Voehlehirsk door de Russen is veroverd. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.