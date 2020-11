LIVE | Biden kiest stafchef, geen bewijs van stemfraude in Georgia en Arizona

Nederland­se Valerie hielp Biden met stemmen werven: ‘We hebben miljoenen mensen gebeld’

8 november De Nederlandse Valerie Nauta (29) zat afgelopen maanden in het New Yorkse campagneteam van Joe Biden. Mede door haar inzet werden Democratische kiezers in swing states als Pennsylvania, Georgia en Nevada succesvol bestookt met miljoenen telefoontjes.