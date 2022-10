LIVE | Biden: ‘Nucleaire dreiging terug op niveau van Koude Oorlog’, EU-leiders bijeen over hoge energieprijzen

Ramp in stadion van Malang één van dodelijk­ste voetbalram­pen

De ramp in het stadion in Malang is een van de dodelijkste in de voetbalgeschiedenis. De dodelijkste ramp tot nu vond plaats in 1964. Toen kwamen 328 mensen om bij een rel en verdrukking tijdens een wedstrijd van Peru tegen Argentinië in het Estadio Nacional in Lima.

2 oktober