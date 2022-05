LIVE | Biden ondertekent wet voor vlottere wapenleveringen aan Oekraïne, EU-president schuilt voor raketaanval

43 doden en ruim 100 vermisten na gevangenis­o­p­roer in Ecuador

Bij rellen tussen twee rivaliserende bendes in de Bellavista gevangenis in de stad Santo Domingo de los Colorados in Ecuador zijn maandag zeker 43 gedetineerden om het leven gekomen, meldt de officier van justitie in het district. Nog eens ruim honderd gevangenen wisten tijdens het oproer te ontsnappen.

