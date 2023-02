LIVE | Bijna 2400 doden in Turkije en Syrië na aardbeving, ruim 3450 gebouwen verwoest in Turkije

Wéér jonge gewapende Nederlan­ders gepakt in Antwerpen, aanslag op huis verijdeld

De Antwerpse politie heeft donderdagochtend vroeg opnieuw een Nederlandse jongeman opgepakt. De 25-jarige arrestant had mogelijk plannen voor een zoveelste aanval in de drugsoorlog die in de Belgische havenstad woedt, zegt de politie.

2 februari