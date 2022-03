LIVE | Brits ministerie maakt gehakt van ‘falend’ Russisch leger, ‘13.800 Russische soldaten gedood’

VIDEO Zwangere vrouw en baby sterven na aanval op ziekenhuis Marioepol

De zwangere Oekraïense vrouw die afgelopen week de wereld over ging op foto’s toen ze werd afgevoerd na de Russische aanval op een kraamziekenhuis in Marioepol is overleden. Ook haar kindje is gestorven. Dat meldt persbureau AP.

14 maart