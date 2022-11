LIVE | China roept op tot kalmte na raketincident Polen, Erdogan gelooft dat Rusland er niet achter zit

Eerste fysieke ontmoeting tussen Biden en Xi: ‘Hopen dat de relatie verbetert’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag zijn Chinese collega Xi Jinping ontmoet voorafgaand aan de G20-top in Indonesië. Het was voor het eerst sinds Biden president is dat de twee leiders elkaar in het echt spreken. De banden tussen de Verenigde Staten en China zijn bekoeld, onder meer door onenigheid over Taiwan.

14 november