LIVE | Deze week gemiddeld 5319 besmettingen per dag, nog steeds dalende lijn

De Britse variant van het coronavirus is niet wijd verspreid in de gemeente Lansingerland. Dat blijkt uit het massale testen, waaraan bijna 45.000 inwoners meededen. De monsters van 27.000 inwoners zijn geanalyseerd. Hiervan zijn er 242 positief. Twaalf procent heeft de Britse variant. Deze heeft dus nog niet de overhand gekregen. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.