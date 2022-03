LIVE | Directeur Gazprom Nederland stapt op om oorlog, Russen veroveren eerste regionale hoofdstad

Russische troepen hebben de strategisch belangrijke stad Cherson veroverd, bevestigt burgemeester Igor Kolykhaev van Cherson. “Er is hier geen Oekraïens leger meer”, zei Kolykhaev tegen een correspondent van The New York Times. Cherson heeft 285.000 inwoners en ligt aan de rivier de Dnjepr, vlak bij de Zwarte Zee. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.