LIVE | Dode en drie gewonden door Russische aanval in Kyiv; ‘Oekraïne klaar voor tegenoffensief’

UPDATE Auto in Belgisch kanaal: Nederland­se vader (37) en zoontjes (4 en 7) omgekomen, aanwijzin­gen voor gezins­moord

In het Belgische Lommel zijn in de nacht van maandag op dinsdag een vader (37) en zijn twee zoontjes (4 en 7 jaar) omgekomen, nadat hun auto het Bocholt-Herentalskanaal in reed. Het gaat om een van oorsprong Nederlands gezin dat in België woonde.