LIVE | Dodelijkste dag sinds begin oorlog: recordaantal Russische soldaten gesneuveld

- Jevgeni Prigozjin, het hoofd van de Wagner-groep, stelt dat het om en bij twee jaar kan duren voordat Rusland de regio’s Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne heeft veroverd. Voor Moskou is de verovering van deze twee regio’s een belangrijk doel van de oorlog.



- De Russische strijdkrachten hebben volgens een hoge vertegenwoordigster van het Amerikaanse ministerie van Defensie bij de oorlog in Oekraïne zowat de helft van hun gevechtstanks verloren. Het materiaal is of vernietigd of buit gemaakt door Oekraïners, klinkt het.