LIVE | Dodental boven de 40.000, kabinet geeft 10 miljoen euro extra voor hulp aardbevingsslachtoffers

Bestuurder bestelbus rijdt in op voetgan­gers in New York: acht gewonden

Minstens acht mensen zijn maandag in New York gewond geraakt toen een man met een bestelwagen inreed op voetgangers. De New Yorkse politie meldt dat de bestuurder ervan wordt verdacht opzettelijk te hebben ingereden op de voorbijgangers en is gearresteerd. Een “terroristisch” motief wordt vooralsnog uitgesloten.