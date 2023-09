LIVE | Dodental loopt op tot 2497, dorpelingen zoeken met blote handen naar slachtoffers in puin

Met video Fietser die meisje kniestoot gaf in Ardennen krijgt gelijk over video die vader deelde op sociale media

De vader van het meisje dat eind 2020 door een fietser ten val werd gebracht in de Belgische Hoge Venen, ging in de fout door de video van de gebeurtenis op sociale media te verspreiden. Tot dat oordeel kwam de rechtbank van Verviers woensdag. Ze behandelt in april volgend jaar de door de zestiger geëiste schadevergoeding.