LIVE | Dodental loopt op tot 2497, EU wil 1 miljoen vrijmaken voor humanitaire hulp

Met video Zeker veertien doden door storm Daniel in Grieken­land, Bulgarije en Turkije, grote reddingsac­ties in Thessalië

Na de droogte die in Griekenland voor veel natuurbranden zorgde, wordt het land nu geteisterd door hevige regenval. In oost-Griekenland zorgde storm Daniel de afgelopen dagen voor zeker drie doden. In de regio Thessalië vinden donderdag grote reddingsoperaties plaats. Ook Turkije en Bulgarije zijn getroffen door het noodweer, met respectievelijk zeven en vier doden. Er worden nog mensen vermist.