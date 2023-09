LIVE | Dodental loopt op tot 2497, het Rode Kruis haalt 1,2 miljoen euro op

smaadzaak Trump moet schrijf­ster nóg een schadever­goe­ding betalen, nu omdat hij haar ‘gestoord’ noemde

De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet de schrijfster E. Jean Carroll opnieuw een schadevergoeding betalen. Een rechter bepaalde woensdag dat hij aansprakelijk is in een smaadzaak die Carroll had aangespannen. Een jury hoeft in januari alleen nog vast te stellen hoe hoog de schadevergoeding is.