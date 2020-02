LIVE | Dodental nieuw coronavirus overstijgt dodental SARS

coronavirusHet dodental in China als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot boven de 800. Wereldwijd zijn er bijna 35.000 mensen besmet. Toch is het aantal besmettingen aan het stabiliseren, hoewel het nog te vroeg is om daar conclusies aan te verbinden. De laatste ontwikkelingen over de virusuitbraak lees je in ons liveblog.