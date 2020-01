LIVE | Donald Trump reageert op Iraanse aanval op Amerikaanse basissen

Via Twitter liet Trump vanmorgen vroeg al weten dat alles ‘goed’ was. Iran meent dat hij die tweet alleen maar stuurde om de al gemaakte schade te minimaliseren. Hoewel Iran eerder sprak van tachtig Amerikaanse doden, zijn er volgens de VS geen doden gevallen of mensen gewond geraakt.



Keiharde repliek van de president lijkt daarom niet nodig, zeker nu beide kanten in het opgelaaide conflict lijken aan te sturen op vermindering van de spanning. Ook de toon in Teheran lijkt na de aanval te matigen. De aanval heeft daar vooral geleid tot blijdschap en opluchting.



Of het bij deze raketaanval blijft of dat er nog meer represailles volgen moet nog blijken. Iran zegt na de aanval op de Amerikaanse doelen niet uit te zijn op oorlog. De hoogste leider van het land, grootayatollah Ali Khamenei, noemde de aanvallen een ‘klap in het gezicht’ van de Verenigde Staten.