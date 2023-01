LIVE | Doofstomme vrouw uit puin gehaald in Dnipro, raketinval in Oekraïense stad Zaporizja

Duits supermodel Tatjana Patitz (56) overleden: ‘Ze behoorde tot de big five’

Topmodel Tatjana Patitz is overleden. Ze werd slechts 56 jaar. Patitz was volgens Vogue de stilste, maar misschien wel meest intense vrouw binnen het originele kransje van supermodellen. ,,In tegenstelling tot Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford en Claudia Schiffer was Tatjana veel moeilijker bereikbaar. Dat was haar aantrekkingskracht”.

12 januari