LIVE | Duitse omroep meldt doden familielid correspondent door taliban, 9 Nederlanders geëvacueerd

VIDEO Taliban roepen in paleis Kaboel overwin­ning uit en nemen macht in Afghanis­tan over

16 augustus De taliban hebben de macht in Afghanistan overgenomen, nadat ze ook de hoofdstad Kaboel voor een groot deel onder controle hadden gekregen. In het presidentiële paleis in Kaboel riepen vertegenwoordigers van de islamitische fundamentalisten de overwinning uit, was te zien op beelden die de Arabische zender al-Jazeera uitzond.