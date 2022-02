LIVE | Duitsland schort goedkeuring gaspijpleiding Nord Stream 2 op

VIDEO Duits wooncom­plex verandert in vlammenzee, aangewak­kerd door de wind

In een appartementencomplex in de Duitse stad Essen is in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken. Aangewakkerd door voortjagende storm Antonia is het gebouw met circa vijftig woningen in een vlammenzee veranderd.

21 februari