LIVE | Eerste groep geëvacueerd uit staalfabriek in Marioepol, maar duizend burgers nog vast

Oorlog OekraïneEen groep burgers heeft het belegerde complex van de staalfabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol kunnen verlaten. Vermoedelijk zitten er nog eens een duizendtal burgers verborgen in de staalfabriek waarvan er een honderdtal ernstig gewond zouden zijn. Zo zijn er berichten en beelden opgedoken over ‘rottende wonden’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.