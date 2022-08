LIVE | Eerste superjacht van Russische miljardair geveild, Zelenski: Niet meer praten met Rusland

Drie verdachten aange­klaagd voor gevangenis­moord op bejaarde topcrimi­neel en FBI-verklikker Bulger

De Amerikaanse justitie heeft drie verdachten aangeklaagd voor de moord op de beruchte Amerikaanse crimineel James ‘Whitey’ Bulger, die in 2018 op 89-jarige leeftijd in een zwaarbeveiligde gevangenis werd vermoord. Twee van de verdachten zaten al vast, de derde was vrijgelaten maar is donderdag opnieuw gearresteerd vanwege de moord op de voormalige FBI-informant.

19 augustus