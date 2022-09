LIVE | Erdogan hekelt houding Westen tegen Rusland: ‘Beleid gebaseerd op provocaties’

Oorlog OekraïneHet is onmogelijk om Rusland te isoleren van de rest van de wereld met economische sancties, heeft de Russische president Vladimir Poetin vanmorgen gezegd op een economisch forum in Vladivostok. Rusland weet volgens hem goed om te gaan met de ‘financiële en technologische agressie’ van westerse landen. De ‘kortzichtige’ sancties doen het Westen meer pijn dan Rusland, aldus de president. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.