LIVE | Erdogan wijst Poetin op belang wapenstilstand, Oekraïne bereid om neutraliteit te bespreken

oorlog oekraïneDe Turkse president Erdogan heeft Poetin in een telefoongesprek verteld dat een staakt-het-vuren en betere humanitaire omstandigheden nodig zijn na de Russische invasie in Oekraïne. Oekraïne is bereid om te spreken over het aannemen van een neutrale status, aldus Zelenski. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.