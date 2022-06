LIVE | Evacueren 568 burgers Azot-fabriek onmogelijk door hevige gevechten Sjevjerodonetsk

oorlog oekraïneFrankrijk, Duitsland, Italië en Roemenië zijn voorstander van ‘onmiddellijke’ kandidaatstelling van Oekraïne als toekomstig lid van de Europese Unie. De Europese Commissie brengt vandaag advies uit over de toetreding van Oekraïne, Moldavië en Georgië tot de EU. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.