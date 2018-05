LIVE: Excuses Zuckerberg in Europees Parlement

Facebook nam onvoldoende verantwoordelijkheid rond gebruikersdata, nepnieuws en buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen, zei Zuckerberg in het Europees Parlement, dat de zaak hoog opneemt. De topman erkende dat het bedrijf fouten heeft gemaakt, maar hij benadrukte dat Facebook veel in Europa investeert, door te wijzen op activiteiten in Parijs, Londen en nog te openen datacenters in Zweden, Ierland en Denemarken.



,,We zijn betrokken bij Europa'', aldus Zuckerberg. ,,Veel van de waarden waar Europeanen het meest aan hechten delen wij: van het belang van mensenrechten en de behoefte aan gemeenschappelijkheid tot een liefde voor technologie.''



Ook wees hij op de vluchtelingen in Europa die via Facebook contact houden met hun familie en op de rol van het netwerk bij aanslagen. Gebruikers kunnen op het medium aangeven of ze veilig zijn.