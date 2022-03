LIVE | Explosies in Russisch munitiedepot vlakbij grens Oekraïne, relatief rustige nacht in Kiev

Oorlog OekraïneIn een Russisch munitiedepot vlakbij de grens met Oekraïne hebben dinsdagavond laat explosies plaatsgevonden. Vier medewerkers raakten gewond. Het is onduidelijk of er een verband is met de oorlog die circa 40 kilometer zuidelijker woedt bij Charkov. De Oekraïense hoofdstad Kiev is afgelopen nacht niet beschoten maar aan de stadsrand wordt nog wel gevochten. Daarom was het volgens locoburgemeester Mikola Povoroznik een relatief rustige nacht. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.