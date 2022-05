LIVE | G7-leiders eens over verbod op invoer Russische olie, Azovstal-strijders: ‘Vechten tot het einde’

Oorlog OekraïneOekraïense troepen in de belegerde staalfabriek Azovstal in Marioepol hebben gezworen door te gaan met vechten ‘zolang we leven’. De Europese Commissie en de lidstaten hebben na ‘intense discussies belangrijke vooruitgang’ geboekt over het beoogde zesde sanctiepakket inclusief een totaal importverbod van Russische olie vanwege de oorlog in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.