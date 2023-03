LIVE | ‘Geëxecuteerde’ Oekraïense militair geëerd als held, Zelenski: ‘We zullen de moordenaars vinden’

- Hoge commandanten van het Oekraïense leger zijn voorstander van het plan om verdedigende posities in te nemen in Bachmoet en om de verdedigingslinies te versterken, zegt president Volodimir Zelenski maandag in een verklaring.

- Dmitri Ivanov, de oprichter van een kritisch Russisch Telegramkanaal, moet meer dan acht jaar de gevangenis in. Hij is veroordeeld voor het verspreiden van onjuiste informatie over het Russische leger.