LIVE | Hoekstra schuilkelder in om luchtalarm, Oekraïne legt transport Russisch gas deels stil

Oorlog OekraïneTijdens zijn bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev heeft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra dinsdag even moeten schuilen in een schuilkelder. Dit was nodig omdat het luchtalarm afging in Kiev. En volgens het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst is Poetin vastbesloten om de oorlog uit te breiden naar Transnistrië, een pro-Russische ‘republiek’ die zich heeft afgescheiden van Moldavië. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.