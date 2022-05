LIVE | Hongarije blijft EU-sancties tegen olie blokkeren, Rusland noemt Italiaans vredesplan 'een fantasie'

Schutter barrica­deer­de zichzelf in klaslokaal: ‘Ze konden geen kant op’

Alle doden en gewonden van de schietpartij op de Robb Elementary School in Texas zijn gevallen in één klaslokaal. De schutter barricadeerde zichzelf in het lokaal van de vierdeklassers (9- en 10-jarigen) en doodde twee leraren en negentien kinderen. ,,Het laat je het complete kwaad van deze schutter zien.”

15:11