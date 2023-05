LIVE | Inwoners Zaporizja moeten evacueren, eindstrijd om Bachmoet nadert

- Rusland heeft afgelopen nacht volgens de Oekraïense legerleiding 75 luchtaanvallen uitgevoerd waarvan tien raketaanvallen op de steden Kramatorsk in de Donetsk-regio en Zaporizja in het zuidoosten. Van de 24 gevechtsdrones werden 18 onderschept .

- In de Ilsky-olieraffinaderij in de regio Krasnodar in het zuiden van Rusland heeft vrijdagmorgen brand gewoed. De oorzaak was volgens staatspersbureau Tass een Oekraïense droneaanval. De afgelopen dagen waren er ook al branden bij andere opslagdepots in de regio.