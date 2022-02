LIVE | ‘Kiev bestookt met raketten’; Oekraïens leger houdt in het noorden stand tegen grondtroepen; EU kondigt zware sancties aan

Ali (6) kan bijna niks, en krijgt (met veel liefde) zorg van zijn familie: ‘Maar nu wordt alles lastiger’

Ali is nog maar 6 jaar oud. Hij kan niet zelfstandig zitten of staan. Hij kan niet praten en ziet waarschijnlijk weinig. Als hij met zijn ouders naar het ziekenhuis moet, zit hij in de auto op schoot bij zijn moeder – omdat hij simpelweg te groot is voor een kinderzitje. De familie van de Syrische jongen probeert uit alle macht een andere oplossing te vinden.

24 februari