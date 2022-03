LIVE | Kiev kondigt 35 uur durende avondklok aan, Oekraïne meldt gebombardeerde luchthaven

Belangrijkste nieuws op een rij:

- Oekraïense en Russische delegaties praten vandaag online verder over de beëindiging van de oorlog, zo bevestigde de Oekraïense president Zelenski maandagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.

- De regering van Oekraïne hoopt vandaag negen humanitaire corridors te openen, meldt vicepremier Irina Veresjtsjoek. Via de speciale vluchtroutes zijn tot nu toe 150.000 burgers geëvacueerd uit steden waar gevochten wordt.

- De Oekraïense hulpdiensten spreken van een ‘aanval’ op een woontoren met vijftien verdiepingen in de wijk Svjatosjyn in het westen van Kiev. Daarbij ontstond een grote brand. ,,We vonden twee levenloze lichamen”, zeiden hulpverleners tegen een verslaggever van persbureau AFP.

-Er zijn in de afgelopen 24 uur 500 nieuwe Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Nederland, wat het totaal op 6700 brengt. Inmiddels zijn er in totaal z’n 17.000 opvangplekken geregeld door de gemeentes.