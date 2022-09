LIVE | Kiev: Veel lijken in massagraf Izjoem vertonen sporen van geweld

Duitsland wikt over soepeler cannabisre­gels

Cannabis in Duitsland moet niet meer strafbaar zijn, zo staat in het Duitse regeerakkoord. Een wetsvoorstel wordt naar verwachting binnenkort in de Bondsdag gepresenteerd. Toch dreigt de Europese Unie roet in het eten van de Duitsers te gooien.

13:25