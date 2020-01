LIVE: KLM vliegt voorlopig niet meer over Iran en Irak

VS houdt ‘geplande oefening’ met 52 straalja­gers, daags na dreigement aanval 52 doelwitten

7 januari De Amerikaanse luchtmacht heeft vandaag, daags nadat president Donald Trump had gedreigd 52 doelwitten in Iran te bombarderen, een oefening met 52 bewapende F-35's gehouden. De straaljagers taxieden tien minuten lang op de startbaan van de luchtmachtbasis Hill Air Force Base in Utah.