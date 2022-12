LIVE | Kremlin niet akkoord met olieprijsplafond, Estland koopt Amerikaanse raketwerpers

Politie grijpt hard in bij coronapro­tes­ten in Zuid-Chinese stad Guangzhou

In de Zuid-Chinese stad Guangzhou zijn de protesten tegen coronamaatregelen in de nacht van dinsdag op woensdag geëscaleerd. Op sociale media gaan beelden rond van aanvaringen tussen de demonstranten en de politie, die daarbij bekogeld wordt. Ook is te zien dat mensen worden opgepakt.

30 november