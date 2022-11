LIVE | Landen bespreken miljoenensteun aan Moldavië, dat flink lijdt onder oorlog in buurland

met video Video's tonen actievoer­ders die brand stichten in geboorte­huis Ayatollah Khomeini, Iran ontkent

Actievoerders hebben in Iran het huis van voormalig leider Ayatollah Khomeini in brand gestoken. Dat blijkt althans uit beelden die zijn geverifieerd door onder meer Reuters en AFP. Het Iraanse persbureau Tasnim ontkent de brandstichting. Iran probeert de protesten in het land al maanden de kop in te drukken.

18 november