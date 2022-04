LIVE | Lavrov: Rusland overweegt geen gebruik van kernwapens ‘in dit stadium’ van speciale operatie



Oorlog OekraïneRusland overweegt niet om kernwapens te gebruiken ‘in dit stadium’ van zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dinsdag gezegd. Volgens hem is een ‘nieuwe fase’ begonnen. ,,Ik ben ervan overtuigd dat dit een heel belangrijk moment zal zijn voor deze speciale operatie.’’ De nieuwe fase is volgens hem gericht op de ‘volledige bevrijding’ van de volksrepublieken Donetsk en Loehansk. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.