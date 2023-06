LIVE | Luchtalarm in heel Oekraïne, explosies in Kyiv; Nederland wil tientallen Leopardtanks kopen

Oorlog OekraïneNederland wil tientallen Leopard 1-tanks kopen voor Oekraïne. Die moeten komen van een Zwitsers bedrijf. Nederland hoopt samen met Duitsland en Denemarken tenminste honderd gevechtstanks te kunnen kopen. Het is nog wel de vraag of Zwitserland toestemming geeft, omdat het zich vanwege de neutrale status buiten de oorlog wil houden. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.