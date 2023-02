LIVE | Luchtalarm in heel Oekraïne op dag van belangrijke EU-top in Kiev

OORLOG OEKRAÏNEDe Oekraïense president Volodimir Zelenski vindt dat zijn land het ‘verdient’ om dit jaar nog te beginnen met de gesprekken over toetreding tot de Europese Unie. Dat zegt hij aan de vooravond van de EU-top die vrijdag in Kiev wordt gehouden. Terwijl de belangrijke afvaardiging van de EU in Kiev is, klinkt vrijdagochtend in het hele land het luchtalarm. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.