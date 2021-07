LIVE | ME ontruimt dorp in Noord-Limburg, stroomstoring in Valkenburg niet voorbij

Het water in de Maas heeft vannacht het hoogste punt bereikt. Het doemscenario van 3700 kubieke meter water per seconde werd net niet gehaald. Het dodental als gevolg van het noodweer in het westen van Duitsland is opgelopen tot ruim 80. In België kwamen door de zware regenval, overstromingen en het instorten van huizen al zeker negen mensen om het leven. Veel gemeenten zijn afgesneden van de buitenwereld.Volg alle ontwikkelingen rondom het noodweer in Nederland, Duitsland en België in ons liveblog hieronder.